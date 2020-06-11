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17:38   11 Июня 2020
Армия

Путин поручил обеспечить безопасность гостей парада Победы

Путин поручил обеспечить безопасность гостей парада Победы

Россия должна обеспечить в условиях пандемии COVID-19 полную безопасность иностранных гостей, которые прибудут в РФ на парад Победы, заявил глава государства Владимир Путин.

Правительству РФ пришлось внести изменения в процесс подготовки к торжеству, в частности, в сфере работы с приглашенными гостями из-за рубежа, передает ТАСС слова Путина. Российский президент отметил, что нужно обеспечить полную безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад Победы в Москве. По информации, предоставленной министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в Россию прибудут главы 12 стран для участия в мероприятии.

Российский лидер Владимир Путин принял решение о переносе ежегодного парада Победы, проводимого 9 мая, на 24 июня в связи с пандемией коронавируса нового типа. На следующий день, 25 июня, начнется голосование по поправкам к Конституции РФ, которые окажут положительное влияние на жизнь россиян. Голосование продлится до 1 июля включительно.

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Автор: Илья Романович
#путин #поправки #конституция #парад победы #коронавирус #COVID-19

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