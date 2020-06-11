Турецким наемникам придется покинуть Африку из-за ударов по мирным жителям

Мирные жители, смерть которых приписывают Ливийской национальной армии (ЛНА) и ополченцам «аль-Каният», могли пасть от ударов турецких БПЛА, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН). Если причастность Анкары к военным преступлениям подтвердится, Турции придется покинуть африканский континент, считает российский политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.

«Это вполне возможно, и Турция показывает себя здесь не с самой хорошей стороны. Если ее причастность подтвердится, и станет понятно, что их беспилотники стали причиной гибели многих невинных людей, для Анкары это будет серьезнейший удар. Вплоть до того, что туркам просто придется уйти из Ливии», — подчеркнул эксперт.

В ливийских соцсетях активно обсуждают фотографии, на которых видны тела погибших в больнице населенного пункта Тархуна. Интернет-пользователи обвиняют во всем ополченцев «аль-Каният», однако характер ранений прямо указывает на атаки с воздуха. Раненых людей доставляли в медучреждение для оказания помощи после авианалета.

По данным ФАН, авиация из Мисураты не проявляет активности уже несколько месяцев, в воздухе действуют только турецкие БПЛА. Таким образом военнослужащим Халифы Хафтара пытаются приписать результаты атак беспилотников Анкары.

По сообщения сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС), на территории больницы было найдено 106 тел. Среди погибших есть дети и женщины.

Напомним, Турция оказывает поддержку боевикам ПНС, поставляя в Ливию современные ударно-тактические беспилотники Bayraktar TB2. Войска ПНС используют их для ударов по позициям ЛНА, однако страдают и мирные жители. Так, на дороге Абу Хади атакой с воздуха были уничтожены несколько гражданских автомобилей с беженцами.