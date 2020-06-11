Рыночная стоимость Apple и Microsoft превысила 1,5 трлн долларов

Акции Apple и Microsoft во время торгов на бирже NASDAQ подорожали до $352 и $196 соответственно, что повысило капитализацию каждой компании до 1,5 трлн долларов.

Компании Apple и Microsoft стали первыми с такой рыночной стоимостью. Во время кризиса ценные бумаги IT-корпораций стали актуальным и надежным вложением для инвесторов, что является безопасной стратегией я во время кризиса, отмечает издание Barrons’s. В это время фондовые индексы в США значительно снижаются, так S&P 500 потерял 0,5%, а Dow Jones упал на 1%.

В ходе торгов также выросла капитализация компании Amazon до 1,3 трлн долларов, ее популярность выросла во время закрытия обычных магазинов. Рыночная стоимость компании Alphabet выросла до 1 трлн долларов, благодаря активной рекламной компании.