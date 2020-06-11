МИД РФ: Москва не участвует в судебном процессе по крушению MH17

Москва не является участником нидерландского судебного процесса по крушению малайзийского Boeing 777 на Востоке Украины в 2014 году, сообщили в МИД РФ.

В российском ведомстве также отметили, что голландское следствие пытается выгородить украинскую сторону, приписывая России ответственность за крушение рейса MH17.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась предоставить данные с радаров, которые могли засечь движение зенитных ракетных комплексов "Бук" в момент катастрофы.