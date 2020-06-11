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17:26   11 Июня 2020
Экономика

Американская нефть поступила на НПЗ в Белоруссии

Американская нефть поступила на НПЗ в Белоруссии

Белорусский нефтеперерабатывающий завод получил первую партию американской сланцевой нефти, это подтверждает пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. Сейчас продукцию из США проверяют эксперты.

Белорусские НПЗ получили первую поставку нефти в рамках диверсификации контрактов. Минск намерен закупать энергоресурсы сразу у нескольких поставщиков, в том числе продолжается сотрудничество с Россией. Продукция американских сланцевых компаний была поставлена на НПЗ "Нафтан", расположенный в городе Новополоцк, сообщает РИА Новости.

Нефть марки Bakken была поставлена в литовский порт Клайпеда, после чего добиралась до республики уже железнодорожным транспортом. В данный момент состав прибыл на территорию завода и проводит разгрузку, эксперты "Нафтана" проверяют сырье на соответствие стандартам. 

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Автор: Борис Нестеров
#сша #нефть #белоруссия #торговля #энергетика

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