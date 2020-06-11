Вассерман: Чехия нарушает собственные законы о статусе памятников

Россия, конечно, может выкупить у Чехии недавно снесенный в Праге памятник советскому маршалу Ивану Коневу, но, если до этого дойдет, сами чехи поймут, что местные власти нарушили законы собственной страны.

Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический консультант, журналист и публицист Анатолий Вассерман, комментируя заявление МИД России о том, что в качестве крайней меры разрешения сложившейся ситуации рассматривается вариант выкупа памятника Коневу, так как чешская сторона не хочет пойти на уступки.

При этом Вассерман рассказал журналистам, как может быть рассчитана стоимость памятника, отметив также, что проблема заключается не в этом.

«Речь идет не об уступках Москве, а о том, что чехи нарушают свои собственные законы о статусе памятников. – заявил политолог. — По ним, если памятник маршалу Коневу был установлен на деньги, собранные по всей Праге, он не может считаться собственностью того района, на территории которого он установлен. А снесли памятник по решению руководства именно этого района, игнорируя мнение остальных пражан».

По его словам, в данном случае просматривается общая для многих стран тенденция делать России «пакости», нарушая при этом собственные законы. Также Вассерман добавил, что, хоть он и не помнит международных прецедентов с выкупом памятников, но было несколько случаев, когда монументы, ставшие по разным причинам неугодными в бывших колониях, возвращались метрополии.

«Полагаю, что если чехи считают себя колонией, то они вполне могут повторить эту практику, которая фиксирует в сознании колонии, что она теперь более-менее свободна», — с иронией отметил Вассерман.

Если дело все же дойдет до выкупа памятника Коневу, сумма сделки будет определена достаточно легко, так как в архивах Праги должны сохраниться документы о том, какую сумму на его возведение собрали в свое время местные жители. Эта цифра будет переведена в современные деньги, например, по курсу евро, это будет несложно.

«Другое дело, что, когда из архивов поднимут эти сведения, чтобы начать процедуру пересчета, я не исключаю, что жители других районов Праги подадут иски на руководство района Прага-6, требуя от него возмещение ущерба», — подчеркнул политолог.

А в России, по его словам, будет легко найти подходящее место для установки памятника Коневу, так как маршал воевал много и эффективно, и у нас есть множество мест, связанных с его славными победами. Историкам будет из чего выбирать.