МИД РФ жестко отреагировал на планы Конгресса США признать Россию "спонсором терроризма"

Попытки США ввести новые антироссийские санкции и включить РФ в список "стран, спонсирующих терроризм", являются хамством, заявили в МИД России.

Члены американского Конгресса предложили ввести новые ограничительные меры в адрес России, аргументировав это тем, что РФ якобы пытается "подорвать мировой порядок под руководством США", передает РИА Новости.

Авторы доклада в Конгрессе также заявили о необходимости причислить Россию к странам, "спонсирующим терроризм" за то, что РФ якобы "поддерживает" признанные США террористическими организации Корпус Стражей Исламской революции Ирана, "Хезболлу", "Талибан" и "Русское имперское движение".