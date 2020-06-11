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17:18   11 Июня 2020
Политика

МИД РФ жестко отреагировал на планы Конгресса США признать Россию "спонсором терроризма"

МИД РФ жестко отреагировал на планы Конгресса США признать Россию "спонсором терроризма"

Попытки США ввести новые антироссийские санкции и включить РФ в список "стран, спонсирующих терроризм", являются хамством, заявили в МИД России.

Члены американского Конгресса предложили ввести новые ограничительные меры в адрес России, аргументировав это тем, что РФ якобы пытается "подорвать мировой порядок под руководством США", передает РИА Новости.

Авторы доклада в Конгрессе также заявили о необходимости причислить Россию к странам, "спонсирующим терроризм" за то, что РФ якобы "поддерживает" признанные США террористическими организации Корпус Стражей Исламской революции Ирана, "Хезболлу", "Талибан" и "Русское имперское движение".

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #мид #конгресс

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