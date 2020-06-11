Турция должна прекратить агрессию в Средиземноморье после назначения грека главой IRINI

Европейский союз назначил адмирала ВМС Греции Теодороса Микропоулоса главой операции IRINI. Так европейское сообщество показало отношение к интервенции Турции. Об этом стало известно в четверг.

Как пишет Федеральное агентство новостей, Анкара получила четкий сигнал, что международное сообщество не оставит без внимания ее агрессию в Средиземноморском регионе. Милитаристская политика Турции получит сильный противовес.

Напомним, европейское сообщество создало миссию IRINI для ужесточения контроля над оружейным эмбарго ООН. До Микропоулоса пост главы операции занимал контр-адмирал ВМС Италии Фабио Агостини. Греция с самого начала заявляла о желании противостоять Турции в регионе, добиваясь главенствующей роли в реализации программы.