Неприкосновенность в квадрате. Зачем защищать экс-президентов?

С поправками в Конституцию РФ вводится такое понятие, как неприкосновенность президента, прекратившего исполнение своих полномочий. Бывшие главы государства и без того обладали юридическим иммунитетом, однако есть шанс, что после 1 июля экс-президенты станут конституционно «невосприимчивыми» к уголовной и административной ответственности, задержанию, аресту, обыску, допросу и личному досмотру.

«Это пример того, чтобы обеспечить стабильность власти. Чтобы у различных представителей блоков, элит не возникало желания устроить какую-то травлю», — объясняет необходимость закрепления неприкосновенности в основном законе страны политолог Иван Аркатов.

Предпосылками к «бетонированию» в Конституции права президента на неприкосновенность Аркатов называет оранжевые сценарии, «арабскую весну», события на Украине, судьбы Каддафи и Януковича.

Его коллега, политолог и аналитик Александр Асафов уверен, что особое юридическое положение экс-президента — это дань уважения человеку, посвятившего часть своей жизни работе на высшем государственном посту и добившегося определенных успехов.

«Это обезопасит президента от преследований необоснованных в дальнейшем, — считает политолог. — Конечно, будут те, которые захотят предъявить ему как-то претензии, каким бы идеальным этот президент не был. Это касается всех бывших политиков, во всех странах».

Единственная форма ответственности, предусмотренная для действующего главы государства — импичмент. Для экс-президентов в поправках к статьям 93 и 102 также прописана процедура лишения неприкосновенности. Она относится к ведению Совета Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения. Причиной для обвинений может стать госизмена или иное тяжкое преступление.

«На мой взгляд, этот список случаев исчерпывающий в новой поправке», — убежден Асафов.

В поправке к 95 статье указано, что после окончания полномочий глава государства пожизненно остается членом Совфеда, принимающего решения о его же неприкосновенности. При этом и сами сенаторы являются неприкосновенными. То есть бывшие главы государства защищены вдвойне.

«Это такая перестраховка. Возможно, она под собой подразумевает ещё ряд политических шагов, которые мы пока просто еще не видим», — предполагает Аркатов.

Эксперт допускает, что благодаря этой поправке создаются условия, в которых действующий президент Российской Федерации Владимир Путин не станет бороться за новый срок в 2024-ом году, а сможет подготовить преемника и не остаться при этом «хромой уткой».