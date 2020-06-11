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17:09   11 Июня 2020
Экономика

Депутат Вострецов предложил сделать коллективный договор обязательным для бизнеса

Депутат Вострецов предложил сделать коллективный договор обязательным для бизнеса

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил с предложением об обязательном заключении коллективного договора для бизнеса.

Этот документ регулирует социально-трудовые отношения между сотрудниками и работодателем. Депутат ГД Сергей Вострецов уверен, что к профсоюзному движению нужно подходить в новом формате, чтобы они понимали важность изменений, передает его слова Агентство городских новостей "Москва".

"Нужно сделать коллективный договор обязательным, потому что коллективный договор сегодня не обязательный, а если он станет обязательным документом для всех, тогда совсем другая роль у профсоюзов будет", — уверен парламентарий. Он уверен, что обязательное оформление такого документа для бизнеса и любых структур станет лучшим празднованием для профсоюзов. Так депутат ответил на вопрос о возможности появления нового Дня профсоюзного работника в России. 

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Автор: Борис Нестеров
#госдума #бизнес #вострецов

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