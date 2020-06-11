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17:02   11 Июня 2020
Политика

ПНС Ливии пытается связать преступления Башаги с ЛНА и ЧВК "Вагнера"

ПНС Ливии пытается связать преступления Башаги с ЛНА и ЧВК "Вагнера"

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии пытается обвинить в организованном "министром внутренних дел" Фатхи Башагой геноциде ливийцев якобы присутствующую в стране ЧВК "Вагнера" и Ливийскую национальную армию (ЛНА).

В период с 6 по 7 июня текущего года на южной окраине столицы Ливии — Триполи — в городе Тархуна были обнаружены многочисленные братские захоронения. Факты говорят о том, что убийства мирных жителей были сделаны боевиками, которые позднее объединились под знаменами ПНС Ливии.

При этом само псевдоправительство пытается обвинить в массовом убийстве жителей Тархуны солдат ЛНА и даже ЧВК "Вагнера", которая якобы присутствует на территории Ливии. ФАН выяснил, что захоронения были сделаны в 2015 году, когда ни ЛНА на этой территории, ни даже слухов о ЧВК "Вагнера" в Ливии в принципе не было.

В расследовании Федерального агентства новостей также раскрыто, что за геноцидом ливийцев в Тархуне может стоять группировка "Рассвет Ливии", у истоков которой стоял Фатхи Башага, ныне занимающий пост министра внутренних дел в нелегитимном триполитанском правительстве.

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Автор: Илья Романович
#пнс ливии #Башага

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