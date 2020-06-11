США дополнительно предоставят Украине еще $250 млн военной помощи

США предоставят Украине военную помощь в размере 250 млн долларов. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенных Штатов.

Американская сторона готова выделить деньги для Украины на дополнительную подготовку, покупку снаряжения и учения для того, чтобы Киев мог укрепить потенциал страны. Это решение Америки, как говорится в сообщении Пентагона, поддерживает "отношения между США и Украиной в области обороны". Украина также называется "ключевым партнером" Соединенных Штатов в "стратегической конкуренции с РФ".