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16:59   11 Июня 2020
Политика

США дополнительно предоставят Украине еще $250 млн военной помощи

США дополнительно предоставят Украине еще $250 млн военной помощи

США предоставят Украине военную помощь в размере 250 млн долларов. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенных Штатов.

Американская сторона готова выделить деньги для Украины на дополнительную подготовку, покупку снаряжения и учения для того, чтобы Киев мог укрепить потенциал страны. Это решение Америки, как говорится в сообщении Пентагона, поддерживает "отношения между США и Украиной в области обороны". Украина также называется "ключевым партнером" Соединенных Штатов в "стратегической конкуренции с РФ".

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #украина #пентагон

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