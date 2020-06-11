Бижев: «Ракетный ливень» США в Черном море будет перемолот российскими ПВО

Россия сможет перехватить и отразить американский «ракетный ливень» со стороны Черного моря за пределами своих границ, поэтому подобные угрозы со стороны США – это чистый пафос.

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал заместитель Главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев, комментируя восхищение американских СМИ по поводу недавней «провокации» стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer над Черным морем.

Напомним, 29 мая два вылетевших из Дакоты бомбардировщика B-1B пересекли Атлантический океан, и в сопровождении украинских и румынских истребителей направились к воздушным границам России. Дежурные системы Противовоздушной обороны Южного и Западного военных округов РФ, обнаружив чужие самолеты, направили на их перехват истребители Су-30 и Су-27, при сближении с которыми американские бомбардировщики сменили курс.

Данный маневр американское издание The National Interest назвало «блестящей операцией по сдерживанию России», которая якобы «заставила нервничать Москву», так как имитировала атаку на Черноморский флот ракетами дальнего радиуса действия AGM-158C, способными поражать объекты на расстоянии 8 000 километров. Таким образом, США продемонстрировали свою боевую мощь и возможности в сдерживании Росси, а Москва поняла, что ей грозит «обрушение ливня ракетных залпов с самолетов и кораблей».

Комментируя ситуацию, Айтеч Бижев напомнил, что по международным правилам никакие воздушные суда не имеют права пересекать российские воздушные границы, а при вхождении ими в нашу экономическую воздушную зону – за сто километров от границы – получают соответствующее предупреждение.

«И в этот раз ничего экстраординарного не случилось – потенциально враждебные самолеты были обнаружены российскими средствам ПВО, перехвачены истребителями. Имел место будничный инцидент, вокруг которого американцы раздувают пафос», — отметил генерал-лейтенант.

Также эксперт добавил, что уточненная с учетом современных реалий стратегия Минобороны РФ, конечно, учитывает рост угрозы на южном направлении.

«Не раскрывая военной тайны, могу сказать: задолго до приближения к 100-километровой зоне перед российским границами американские бомбардировщики были обнаружены российскими системами ПВО-ПРО, — подчеркнул Бижев. — Их «вели» под пристальным наблюдением и могли уничтожить в любой момент, как только те допустили бы хоть намек на враждебное действие».

Также военный эксперт сообщил, что упование американцев на их дальнобойные ракеты не имеет никакого смысла, так как их бомбардировщики «вели» не только расположенные в Ростовской области системы ПВО, но и истребительная авиация ВКС РФ, и корабли российского флота, несущие дежурство в Черном море.

«Все они способны перехватывать воздушные атаки противника любыми ракетами, хотя самыми современными у Штатов все еще остаются устаревшие «томагавки», — подчеркнул Бижев. — Массированная ракетная атака была бы «перемолота» огнем эшелонированной системы ПВО, в которой все средства перехвата, включая береговые, работают поэтапно до полного уничтожения целей».

Особую роль, по его словам, играют зенитные ракетные комплексы С-400 и С-300, которые способны гарантированно уничтожить все, что летит и представляет собой хоть малейшую угрозу, на расстоянии 600 километров. Кроме того, заключил военный эксперт, после уничтожения ракет, были бы уничтожены и их носители – не важно, самолеты это были бы или корабли. И большую роль в этом процессе сыграл бы Крымский полуостров.