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16:43   11 Июня 2020
Общество

Власти Крыма отменят обязательную обсервацию туристов с 15 июня

Власти Крыма отменят обязательную обсервацию туристов с 15 июня

Туристам не придется сдавать тест на коронавирус при посещении Крымского полуострова. В аэропортах и на железнодорожных вокзалах путешественники пройдут температурный контроль, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Масочный режим жителям и гостям региона все равно придется соблюдать, несмотря на снятие режима самоизоляции с 15 июня. В общественном транспорте и местах большого скопления людей маски носить необходимо. Россияне, как передает телеканал "360", уже могут начать бронировать отели и гостиницы курорта, уточнил Аксенов. Ранее губернатор Республики сообщил, что для прибывших на полуостров граждан отменят обязательную обсервацию.

Жители РФ с 11 июня смогут забронировать билеты на поезда дальнего следования до Крыма. Первые составы доставят путешественников на курорт в конце июня, сообщили сотрудники компании перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

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Автор: Кристина Мокроусова
#крым #туризм #аксенов

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