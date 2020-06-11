Ефремова заподозрили в снобизме из-за нежелания раскаяться перед родными жертвы ДТП

С момента ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова прошло три дня, а семья погибшего курьера Сергея Захарова не получила от виновника трагедии ни извинений, ни соболезнований. Деятель искусства не спешит выходить на связь с семейством Захаровых, однако уже нарушает домашний арест.

Адвокат актера Александр Добровинский ранее заявлял, что семья погибшего не готова к примирению. Впрочем, ни одной попытки загладить вину со стороны виновника ДТП до сих пор не было. Добровинский это подтвердил, указав, что ни актер, ни его представители не связывались с Захаровыми.

С юридической точки зрения Ефремов не обязан связываться с родственниками погибшего курьера, напомнил председатель Общественной палаты Московской области, юрист Шота Горгадзе. Но это не отменяет морально-этической стороны вопроса — актер мог хотя бы принести соболезнования или извиниться.

«Это говорит только об одном: когда Ефремов садился за руль, ему было наплевать на жизни людей. Сейчас ему плевать точно также. Актер представляет собой так называемую "элитку", он возомнил, что ему позволено больше, чем обычному "быдлу", которое приходит на его концерты», — полагает адвокат.

Горгадзе уверен, что Ефремов неоднократно позволял себе подобные «чудачества», прикрываясь известностью и статусом артиста. Теперь, находясь под домашним арестом в ожидании суда, актер, вероятно, снова нарушил закон, установив мессенджер Telegram, несмотря на запрет пользоваться средствами связи.

Смерть человека, наличие в крови актера наркотиков и алкоголя, а также нарушение режима домашнего ареста для некоторых пользователей сети оказались недостаточными аргументами в деле Ефремова. В интернете актера защищают, ссылаясь на его место в российском кинематографе и государственные награды. Блогер и фотограф Илья Варламов не согласен с этими доводами. В своем посте он напомнил адвокатам «дьявола», кто сидел за рулем выехавшего на встречную полосу автомобиля:

«Ефремов — в первую очередь убийца. Остальное не имеет значения. Еще вчера он был замечательным актером, талантливым, обаятельным, "жизнерадостным пьяницей", как он себя называл. Сегодня он опасный убийца, который забрал жизнь у простого человека. Кто-то не вернулся домой, у кого-то осталась семья. Нам всем повезло, что на пути Ефремова оказались не мы и не наши родственники».

Ранее, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев в эфире программы «60 минут» заявил, что общество нуждается в жестком прецеденте наказания за пьяное ДТП. В России в подобных авариях ежегодно гибнет 4,5 тысячи человек, еще 21,5 тысячи получают травмы.

«Я не удивлюсь, если (Ефремова — прим. ред.) отмажут. С таким резонансом вряд ли, но шансы остаются. Поэтому было бы правильно суду создать прецедент. Признать его виновным. А семье погибшего назначить стомиллионную выплату, раз он говорит, что у него много денег», — сказал Журавлев.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в понедельник на Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и на высокой скорости врезался в фургон. Водитель фургона скончался в больнице от травм и потери крови. Виновник трагедии в момент аварии был сильно пьян. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом до судебного процесса в августе. Свою вину актер признал.