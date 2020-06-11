Судимый шансонье Протасов рассказал, как Ефремов может смягчить наказание за ДТП

Обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади актер Михаил Ефремов может оказать финансовую поддержку семье погибшего Сергея Захарова, тем самым смягчив себе наказание. Об этом рассказал ранее судимый шансонье Олег Протасов.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, спровоцировавший аварию на Садовом кольце 8 июня, ближайшие месяцы проведет под домашним арестом. СК завел в отношении его уголовное дело по статье 264 УК РФ, предусматривающей до 12 лет лишения свободы.

В разговоре с изданием iReactor отбывавший тюремный срок за кражу музыкант Олег Протасов рассказал, как Ефремов может смягчить себе наказание. С точки зрения шансонье, ответить перед законом актеру уже точно придется.

"Пьяный сел за руль, метр проехал — он уже преступник. Поэтому, безусловно, за смерть человека он должен понести наказание", — отметил Протасов.

В этой ситуации 56-летнему актеру необходимо помочь семье погибшего Захарова всеми доступными способами, в том числе финансово, убежден музыкант. Протасов считает, что Ефремов располагает внушительными денежными средствами, поэтому советует ему отдать половину состояния родственникам водителя-экспедитора. Чем больше положительных действий со стороны актера последует до суда, тем вероятней шанс минимизировать его наказание за смертельное ДТП, заключил шансонье.