Малькевич призвал лишить Ефремова почетного звания народного артиста

Член Общественной палаты России Александр Малькевич считает справедливой идею о лишении актера Михаила Ефремова почетного звания народного артиста.

Идею о лишении Ефремова почетного звания народного артиста озвучили после его задержания по делу о ДТП со смертельным исходом. Предложение поддержал Малькевич, коллеги актера и известные общественные деятели.

ДТП произошло в понедельник на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и на высокой скорости врезался в фургон. По данным Федерального агентства новостей, актер находился за рулем в нетрезвом виде. Водитель фургона скончался в больнице от потери крови. Ефремову грозит тюремное заключение.