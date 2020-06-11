Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Психолог посоветовал россиянам не забывать о социальной дистанции после самоизоляции

Психолог посоветовал россиянам не забывать о социальной дистанции после самоизоляции

 Судимый шансонье Протасов рассказал, как Ефремов может смягчить наказание за ДТП

Судимый шансонье Протасов рассказал, как Ефремов может смягчить наказание за ДТП
Малькевич призвал лишить Ефремова почетного звания народного артиста

Малькевич призвал лишить Ефремова почетного звания народного артиста

 Путин поддержал Белозерцева в решении избираться на новый срок главы Пензенской области

Путин поддержал Белозерцева в решении избираться на новый срок главы Пензенской области
Киев при поддержке США нелепо снял с себя вину за MH17 с помощью «сломанного радара»

Киев при поддержке США нелепо снял с себя вину за MH17 с помощью «сломанного радара»

 Зачем Би-би-си эксгумирует «холодную войну» и вспоминает Чернобыль

Зачем Би-би-си эксгумирует «холодную войну» и вспоминает Чернобыль
Психолог посоветовал россиянам не забывать о социальной дистанции после самоизоляции

Психолог посоветовал россиянам не забывать о социальной дистанции после самоизоляции

 Судимый шансонье Протасов рассказал, как Ефремов может смягчить наказание за ДТП

Судимый шансонье Протасов рассказал, как Ефремов может смягчить наказание за ДТП
Малькевич призвал лишить Ефремова почетного звания народного артиста

Малькевич призвал лишить Ефремова почетного звания народного артиста

 Путин поддержал Белозерцева в решении избираться на новый срок главы Пензенской области

Путин поддержал Белозерцева в решении избираться на новый срок главы Пензенской области
Киев при поддержке США нелепо снял с себя вину за MH17 с помощью «сломанного радара»

Киев при поддержке США нелепо снял с себя вину за MH17 с помощью «сломанного радара»

 Зачем Би-би-си эксгумирует «холодную войну» и вспоминает Чернобыль

Зачем Би-би-си эксгумирует «холодную войну» и вспоминает Чернобыль
16:09   11 Июня 2020
Политика

Малькевич призвал лишить Ефремова почетного звания народного артиста

Малькевич призвал лишить Ефремова почетного звания народного артиста

Член Общественной палаты России Александр Малькевич считает справедливой идею о лишении актера Михаила Ефремова почетного звания народного артиста.

Идею о лишении Ефремова почетного звания народного артиста озвучили после его задержания по делу о ДТП со смертельным исходом. Предложение поддержал Малькевич, коллеги актера и известные общественные деятели.

ДТП произошло в понедельник на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и на высокой скорости врезался в фургон. По данным Федерального агентства новостей, актер находился за рулем в нетрезвом виде. Водитель фургона скончался в больнице от потери крови. Ефремову грозит тюремное заключение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#авария #ефремов #малькевич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...