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16:03   11 Июня 2020
Общество

Малькевич выступил против передачи детей из детдомов однополым парам

Малькевич выступил против передачи детей из детдомов однополым парам

Каждый имеет право на внутреннее самоопределение, но когда представители ЛГБТ-сообщества навязывают свои взгляды, как происходит на Западе, это неприемлемо, считает глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Видеоролик Федерального агентства новостей вызвал в обществе горячую дискуссию о том, допустимо ли усыновление детей гей-парами и почему поправки, касающиеся этой проблемы, нужны в Конституции РФ.

Сторонники однополых семей считают, что ребенку в любом случае будет лучше, чем в детском доме, но Малькевич опасается того, чему такие родители смогут научить. Очевидно, что будет происходить вербовка в их "секту", а это абсолютная дикость.

Если кто-то принял такое решение, пусть с этим и живет, но пропагандировать нельзя. Это не только противоречит природе человека, но на примере свихнувшихся на почве толерантности отдельных европейских стран и США видно, что это ведет к разрушению государства, приводит ФАН мнение Малькевича.

В Конституции РФ предлагается прописать пункт о защите традиционной семьи, материнства, отцовства и детства, а также института брака как союза мужчины и женщины, создании условий для достойного воспитания детей. Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Юлия Яковлева
#дети #лгбт #конституция рф #малькевич

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