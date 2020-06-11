Малькевич выступил против передачи детей из детдомов однополым парам

Каждый имеет право на внутреннее самоопределение, но когда представители ЛГБТ-сообщества навязывают свои взгляды, как происходит на Западе, это неприемлемо, считает глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Видеоролик Федерального агентства новостей вызвал в обществе горячую дискуссию о том, допустимо ли усыновление детей гей-парами и почему поправки, касающиеся этой проблемы, нужны в Конституции РФ.

Сторонники однополых семей считают, что ребенку в любом случае будет лучше, чем в детском доме, но Малькевич опасается того, чему такие родители смогут научить. Очевидно, что будет происходить вербовка в их "секту", а это абсолютная дикость.

Если кто-то принял такое решение, пусть с этим и живет, но пропагандировать нельзя. Это не только противоречит природе человека, но на примере свихнувшихся на почве толерантности отдельных европейских стран и США видно, что это ведет к разрушению государства, приводит ФАН мнение Малькевича.

В Конституции РФ предлагается прописать пункт о защите традиционной семьи, материнства, отцовства и детства, а также института брака как союза мужчины и женщины, создании условий для достойного воспитания детей. Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.