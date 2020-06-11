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16:32   11 Июня 2020
Весь мир

Киев при поддержке США нелепо снял с себя вину за MH17 с помощью «сломанного радара»

Киев при поддержке США нелепо снял с себя вину за MH17 с помощью «сломанного радара»

Заявления о «сломанном радаре», которыми Киев при поддержке США снимает с себя ответственность за гибель малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, являются просто нелепыми.

Такое мнение в беседе с RT высказал автор Telegram-канала «Поддубный», комментируя новости из Нидерландов, где прокуратура рассматривает дело о крушении рейса МН17.

Соединенные Штаты Америки, которые обвиняют в трагедии России, тем не менее, отказываются предоставить снимки своих спутников, предлагая поверить им на слово, а Киев при этом снимает с себя вину за произошедшее, заявляет, что не может предоставить данные радара, так как тот «был на ремонте».

Комментируя ситуацию, «Поддубный» сравнил происходящее с сюжетом фильма «Хвост виляет собакой», так как редкая, по словам блогера, откровенность Голливуда о тонкостях американской политики больше не является сатирой, так как документально отражает истинное положение дел – не по сюжету, а по применяемым методам, конструкциям и концепциям.

«США отказались предоставлять спутниковые снимки пуска ракеты ЗРК «Бук», в результате которого в небе над ДНР был уничтожен малайзийский Boeing (рейс MH17). Но Вашингтон не отказывается от собственного отчета, который якобы основан на спутниковых данных: отчёт, естественно, поддерживает версию о вине России в трагедии. Американцы легко говорят: мол, верьте на слово», — подчеркивает «Поддубный».

А суд Нидерландов, по мнению блогера, конечно поверит «исключительному государству» и просто кивнет головой. Нет никаких сомнений в том, что Голландия не сможет занять в данном деле суверенную позицию.

Киев при поддержке США нелепо снял с себя вину за MH17 с помощью «сломанного радара»

Украина же, напоминает «Поддубный» слова нидерландского прокурора Тейса Бергера, также не предоставила по делу крушения рейса МН17 первичных данных с радара, так как в момент катастрофы радар не работал.

«Они это серьезно, представляете? – возмущается блогер, — Страна, которая совсем недавно руками господина Пауэлла исключительно уверенно демонстрировала пробирку с липовым ОМП, теперь говорит, мол, trust me. Государство же, где убийцы в 2014 году пришли к власти, уверяет, что у них радар был на техобслуживании. Как говорят сами американцы, bullshit».

Любое нормальное общество, по его словам, ответило бы раздражением и призывами прекратить фарс на заявления о снимках спутника, которые нельзя никому показывать, и о сломанном радаре, но современная система международных отношений скатилась в темные века. Судя по тому, как спокойно западные потребители информации поглощают этот кисель, им необходима скорая помощь.

При этом в России, как с огорчением добавляет «Поддубный» также уже есть гурманы, с удовольствием хавающие «этот западный bullshit» и уверенные в исключительности Штатов. Их – этих предателей – технологично и кропотливо взращивает в нашей стране западная пропаганда.

«Это про то, что растет целая плеяда людей, которые ставят интересы противника выше интересов Родины, — заключает блогер. — И тут не поможет карантин. России жизненно необходимо научиться играть на чужом поле и для чужих болельщиков, чтобы не проигрывать дома».

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Автор: Александр Люблинский
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