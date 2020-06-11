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15:57   11 Июня 2020
Общество

Аграновский попросил россиян продолжать соблюдать рекомендации ВОЗ в условиях пандемии

Аграновский попросил россиян продолжать соблюдать рекомендации ВОЗ в условиях пандемии

Вирусолог Алексей Аграновский прокомментировал частичное снятие ограничений режима самоизоляции и попросил людей соблюдать выданные ранее рекомендации от Всемирной организации здравоохранения.

Профессор кафедры вирусологии МГУ отметил, что пока не стоит участвовать в массовых скоплениях людей, так как празднование может закончится печальными последствиями. Он отметил, что если жители мегаполиса начнут уезжать из городов, они могут привести в регионы новую волну распространения пневмонии. 

Аграновский во время беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей сказал, что понимает тот факт, что люди устали от масок, однако пока именно их ношение помогало не допускать подпадания частиц мокроты на других, так что люди должны продолжать носить средства защиты дыхания и на третьем этапе.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #маски #самоизоляция #коронавирус

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