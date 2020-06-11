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15:51   11 Июня 2020
Общество

Федоров назвал однополые семьи одним из способом самоликвидации человечества

Федоров назвал однополые семьи одним из способом самоликвидации человечества

Представители ЛГБТ-сообщества обрушились с критикой на ролик Федерального агентства новостей о поправке в Конституцию РФ, которая закрепляет понятие брака, как союза между женщиной и мужчиной.

Перечисляя преимущества однополых семей, они отмечают, что ребенку гораздо лучше будет с двумя папами или мамами, чем находится в детском доме.

Видеоролик ФАН, всколыхнувший Сеть, демонстрирует, как будет проходить усыновление мальчика карикатурной парой геев в 2035 году, если россияне решат отказаться от традиционных семейных отношений и ценностей.

Депутат Госдумы Евгений Федоров, комментируя эту тему, подчеркивает, что сохранение традиционной семьи является ответом на вопрос, намерен ли человек остаться на Земле, как биологический вид, или выберет путь самоликвидации.

"Та нация, которая откажется от традиционных ценностей, станет самоликвидатором. Те процессы, которые идут в России по отказу от продолжения рода, пропагандируются нашими врагами, которые хотят уничтожить русский народ. В отсутствие традиционных семей просто прекратится продолжение рода", — отмечает Федоров в интервью Nation News.

Парламентарий также рассказал, что сегодня людям приходится объяснять, что дети появляются в результате рождения, а не каким-либо другим способом.

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Автор: Юлия Яковлева
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