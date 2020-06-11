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16:36   11 Июня 2020
Россия

Психолог посоветовал россиянам не забывать о социальной дистанции после самоизоляции

Психолог посоветовал россиянам не забывать о социальной дистанции после самоизоляции

Психолог Мария Макарова объяснила «Политике сегодня», почему люди достигают морального спокойствия, когда продолжают соблюдать меры предосторожности даже после отмены режима самоизоляции.

«Человек лишний раз не трогает лицо и не прикасается к поверхностям, меняет защитную маску и перчатки. Даже если кажется, что эти методы неэффективны, то с точки зрения психологии они работают, потому что человек обращает на них внимание и строит небольшие преграды в личном пространстве, благодаря которым задумываемся о средствах защиты», — сказала психолог.

Психолог посоветовал россиянам не забывать о взаимоуважении после отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Анна Попова напоминала россиянам, что коронавирусную инфекцию еще не победили, поэтому важно продолжать носить защитные маски в транспорте, общественных местах и магазинах, а также мыть руки. Даже несмотря на отмену ограничений и самоизоляции.

«Действительно, если кто-то зашел в общественный транспорт не в маске и без перчаток, но увидел, что все вокруг в них, то срабатывает эффект присоединения к большинству и он тоже достает маску или как минимум старается держаться на расстоянии, сохранять социальную дистанцию», — согласна с главой ведомства Макарова.

Психолог посоветовал россиянам не забывать о взаимоуважении после отмены самоизоляции

Соблюдать по возможности социальную дистанцию важно не только в качестве меры предосторожности из-за коронавируса, но и из уважения к другим людям, добавила Макарова.

«Для нас нарушать границы друг друга и психологические, и физические, это норма. Нам кажется, что панибратство это хорошо, но мы не обращаем внимания на чувства других, а это может травмировать. В этом смысле неважно верили ли вы в существование вируса или нет, но как минимум уважать друг друга нужно», — заключила психолог.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #общество #самоизоляция

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