Психолог посоветовал россиянам не забывать о социальной дистанции после самоизоляции

Психолог Мария Макарова объяснила «Политике сегодня», почему люди достигают морального спокойствия, когда продолжают соблюдать меры предосторожности даже после отмены режима самоизоляции.

Глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Анна Попова напоминала россиянам, что коронавирусную инфекцию еще не победили, поэтому важно продолжать носить защитные маски в транспорте, общественных местах и магазинах, а также мыть руки. Даже несмотря на отмену ограничений и самоизоляции.

Соблюдать по возможности социальную дистанцию важно не только в качестве меры предосторожности из-за коронавируса, но и из уважения к другим людям, добавила Макарова.

