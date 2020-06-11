Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолог США давно используется как средство для получения дополнительных финансовых источников, чтобы стимулировать развитие экономики. Об этом рассказал завлабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Марголин.

«Увеличение госдолга означает, что они будут выпускать дополнительные облигации государственного казначейства США, продавать их на финансовом рынке, и полученные средства использовать для денежных вливаний в экономику. Эти средства попадут на фондовый рынок и будут подстегивать рост американских акций, облигаций и фондовых индексов. Таким образом они будут привлекать средства в экономику страны», — говорит экономист.

Дополнительный выпуск ценных бумаг экономист находит логичным шагом в условиях коронавирусного кризиса. Позитивно увеличение госдолга может отразиться и на мировой экономике, допустил эксперт.

«На мировой экономике это косвенно отразится через подъем американской. Если экономика США будет быстрее восстанавливаться, это даст импульс экономическому развитию остальных стран, которые связаны с США торгово-экономическими отношениями», — заключил собеседник издания.

Ранее американский телеканал CBS News сообщил, что госдолг США установил новый рекорд, достигнув уровня в 26 триллионов долларов. С 5 мая он увеличился на один триллион. В Департаменте казначейства США это связывают с действиями властей по борьбе с пандемией коронавируса.

По данным ведомства, за время президентства Дональда Трампа госдолг вырос на шесть триллионов долларов.