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17:24   11 Июня 2020
Весь мир

Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолг США снова вырос и всем будет хорошо

Госдолог США давно используется как средство для получения дополнительных финансовых источников, чтобы стимулировать развитие экономики. Об этом рассказал завлабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Марголин.

«Увеличение госдолга означает, что они будут выпускать дополнительные облигации государственного казначейства США, продавать их на финансовом рынке, и полученные средства использовать для денежных вливаний в экономику. Эти средства попадут на фондовый рынок и будут подстегивать рост американских акций, облигаций и фондовых индексов. Таким образом они будут привлекать средства в экономику страны», — говорит экономист.

Дополнительный выпуск ценных бумаг экономист находит логичным шагом в условиях коронавирусного кризиса. Позитивно увеличение госдолга может отразиться и на мировой экономике, допустил эксперт.

Госдолг США может помочь восстановлению мировой экономики, считает эксперт

«На мировой экономике это косвенно отразится через подъем американской. Если экономика США будет быстрее восстанавливаться, это даст импульс экономическому развитию остальных стран, которые связаны с США торгово-экономическими отношениями», — заключил собеседник издания.

Ранее американский телеканал CBS News сообщил, что госдолг США установил новый рекорд, достигнув уровня в 26 триллионов долларов. С 5 мая он увеличился на один триллион. В Департаменте казначейства США это связывают с действиями властей по борьбе с пандемией коронавируса.

По данным ведомства, за время президентства Дональда Трампа госдолг вырос на шесть триллионов долларов.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #экономика #госдолг

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