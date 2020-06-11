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15:17   11 Июня 2020
Политика

Путин поддержал Белозерцева в решении избираться на новый срок главы Пензенской области

Путин поддержал Белозерцева в решении избираться на новый срок главы Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил одобрение от президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок главы региона.

Президент отметил, что Белозерцев имеет полное право участвовать в выборах. Путин считает, что люди оценят результаты его работы на посту губернатора Пензенской области. Глава региона поблагодарил российского лидера за оказанное доверие и пригласил посетить Пензу.

Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором, проведенной в режиме видеоконференции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #пенза #белозерцев

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