Юшков: «Газпром» в ответ на санкции против СП-2 может подать в суд

Если какая-нибудь компания из-за введенных Соединенными Штатами Америки санкций откажется оказывать услуги по сертификации российского газопровода «Северный поток – 2» в рамках заключенного контракта, компания «Газпром» может подать на нее в суд.

Такой совет «Газпрому» дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при российском правительстве Игорь Юшков, комментируя в беседе с Федеральным агентством новостей заявление польского эксперта по энергетике Матеуша Кубяка.

Ранее Кубяк рассказал, что Польша может навредить «Северному потоку – 2», если напугает компании, которые занимаются сертификацией газопроводов, негативными последствиями американских санкций.

Соответствие «Северного потока – 2» проекту нужно будет доказать после завершения строительства газопровода при вводе его в эксплуатацию. В настоящее время у «Газпрома» заключен договор на сертификацию газопровода с норвежской компанией Det Norske Veritas и, по мнению польского эксперта, эта крупная международная сертификационная организация не захочет рисковать оказаться под действием санкций США, а если она откажется исполнять свои обязательства по договору, «Газпрому» будет затруднительно найти ей замену.

«В этой роли должна выступать независимая организация. Если россияне решат удостоверять соответствие самостоятельно, результат такой сертификации можно будет оспорить», — подчеркнул Кубьяк.

По словам Игоря Юшкова, для начала необходимо четко разделить такие понятия как «напугать компании по сертификации газопроводов» «а запретить им совершать какие-то действия». «Напугать», добавил он, будет достаточно сложно, так как существуют юридические процедуры, в рамках которых осуществляются проекты.

«Даже Дания, которая долго тянула с разрешением строительства газопровода в своих водах, рано или поздно должна была выдать какое-то решение, поскольку бесконечно затягивать это было нельзя», — напомнил юрист.

Кроме того, по его словам, если компания откажется сертифицировать СП-2, ей нужно будет как-то это объяснить, и, если она заявит, что просто не хочет этого делать, несмотря на наличие обязательств по договору, у «Газпрома» будет возможность пожаловаться на необоснованные действия в суд.

При этом Юшков отметил, что в случае с компанией Allseas, которая отозвала свои трубоукладчики, испугавшись американских санкций, в контракте между швейцарской компанией и «Газпромом», такое развитие событий было оговорено, поэтому к ней нет никаких претензий.

«А на структуру, которая занимается сертификацией, вполне возможно подавать в суд, даже если будут санкции США, — подчеркнул юрист. — Если она обязана это сделать по контракту, то должна выполнять его».

Также аналитик добавил, что в противном случае «Газпрому» придется искать для сертификации газопровода другую компанию или создавать собственную, но, в любом случае, это не станет для него каким-то «убийством», а лишь осложнит работу.