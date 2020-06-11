Власти Кубани отказались от "красных" пропусков для передвижения граждан

"Красные" пропуска, которые использовались на Кубани для контроля передвижения граждан между муниципалитетами, перестанут действовать с 12 июня, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Решение было принято после того, как локальный оперативный штаб по контролю ситуации с пандемией коронавирусной инфекцией отчитался о настоящей эпидемиологической обстановке в регионе. Теперь жители Краснодарского края смогут без проблем передвигаться между регионами и при этом не использовать специальный пропуск.

Также люди смогут посещать местные музеи, однако для этого придется предварительно записаться. Для репетиций начнут работу театры. Спортсменам вновь предоставят возможность тренироваться на территории оборудованных комплексов. Уже с 13 июня на Кубани заработают непродовольственные рынки на открытом воздухе, передает телеканал "360".