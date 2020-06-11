Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Кубани отказались от "красных" пропусков для передвижения граждан

Власти Кубани отказались от "красных" пропусков для передвижения граждан

 Ректор ЛГУ Еремеев объяснил, как поправки к Конституции РФ усилят местное самоуправление

Ректор ЛГУ Еремеев объяснил, как поправки к Конституции РФ усилят местное самоуправление
Гордон: надежд на то, что Украина сохранится как государство практически не осталось

Гордон: надежд на то, что Украина сохранится как государство практически не осталось

 "Газпром" готовит ответ на санкции США против "Северного потока — 2"

"Газпром" готовит ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Зачем Би-би-си эксгумирует «холодную войну» и вспоминает Чернобыль

Зачем Би-би-си эксгумирует «холодную войну» и вспоминает Чернобыль

 США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот
Власти Кубани отказались от "красных" пропусков для передвижения граждан

Власти Кубани отказались от "красных" пропусков для передвижения граждан

 Ректор ЛГУ Еремеев объяснил, как поправки к Конституции РФ усилят местное самоуправление

Ректор ЛГУ Еремеев объяснил, как поправки к Конституции РФ усилят местное самоуправление
Гордон: надежд на то, что Украина сохранится как государство практически не осталось

Гордон: надежд на то, что Украина сохранится как государство практически не осталось

 "Газпром" готовит ответ на санкции США против "Северного потока — 2"

"Газпром" готовит ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Зачем Би-би-си эксгумирует «холодную войну» и вспоминает Чернобыль

Зачем Би-би-си эксгумирует «холодную войну» и вспоминает Чернобыль

 США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот
15:00   11 Июня 2020
Общество

Власти Кубани отказались от "красных" пропусков для передвижения граждан

Власти Кубани отказались от "красных" пропусков для передвижения граждан

"Красные" пропуска, которые использовались на Кубани для контроля передвижения граждан между муниципалитетами, перестанут действовать с 12 июня, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Решение было принято после того, как локальный оперативный штаб по контролю ситуации с пандемией коронавирусной инфекцией отчитался о настоящей эпидемиологической обстановке в регионе. Теперь жители Краснодарского края смогут без проблем передвигаться между регионами и при этом не использовать специальный пропуск.

Также люди смогут посещать местные музеи, однако для этого придется предварительно записаться. Для репетиций начнут работу театры. Спортсменам вновь предоставят возможность тренироваться на территории оборудованных комплексов. Уже с 13 июня на Кубани заработают непродовольственные рынки на открытом воздухе, передает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#кубань #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...