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14:51   11 Июня 2020
Общество

Ректор ЛГУ Еремеев объяснил, как поправки к Конституции РФ усилят местное самоуправление

Ректор ЛГУ Еремеев объяснил, как поправки к Конституции РФ усилят местное самоуправление

Инициатива о положении публичной власти предлагается в числе поправок к Конституции Российской Федерации для обеспечения лучшей организации госуправления, заявил ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина Станислав Еремеев.

Российская Федерация не имеет регионов и муниципалитетов, которые могли бы самостоятельно исполнять все социально-экономические обязательства и требования. Каждое из них выдается президентом и правительством страны. Для более сильной локальной власти необходимы другие доходы домохозяйств и структура. Пока этого нет, финансирование выделяется в качестве помощи из федерального бюджета.

Поправки в Конституцию представляются в качестве попытки выхода из парадоксальной ситуации, сложившейся в России в 90-е годы, заметил Еремеев в комментарии ФБА "Экономика сегодня". За основу тогда была взята Европейская хартия, которая не учитывает реалии государства и местных бюджетов.

"При реализации полномочий, очень важных для конкретных территорий, необходимо скоординированное действие всех ветвей власти федерального центра, региональной и муниципальной властей", заметил ректор ЛГУ имени Пушкина.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации пройдет в период с 25 июня по 1 июля. В числе дополнений к Основному закону значатся обеспечение государством качественного медицинского обслуживания, ежегодная индексация пенсий и адресная поддержка населения.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #конституция #еремеев

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