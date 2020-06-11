Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Кубани отказались от "красных" пропусков для передвижения граждан

Власти Кубани отказались от "красных" пропусков для передвижения граждан

 Ректор ЛГУ Еремеев объяснил, как поправки к Конституции РФ усилят местное самоуправление

Ректор ЛГУ Еремеев объяснил, как поправки к Конституции РФ усилят местное самоуправление
Гордон: надежд на то, что Украина сохранится как государство практически не осталось

Гордон: надежд на то, что Украина сохранится как государство практически не осталось

 "Газпром" готовит ответ на санкции США против "Северного потока — 2"

"Газпром" готовит ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Зачем Би-би-си эксгумирует «холодную войну» и вспоминает Чернобыль

Зачем Би-би-си эксгумирует «холодную войну» и вспоминает Чернобыль

 США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот
Власти Кубани отказались от "красных" пропусков для передвижения граждан

Власти Кубани отказались от "красных" пропусков для передвижения граждан

 Ректор ЛГУ Еремеев объяснил, как поправки к Конституции РФ усилят местное самоуправление

Ректор ЛГУ Еремеев объяснил, как поправки к Конституции РФ усилят местное самоуправление
Гордон: надежд на то, что Украина сохранится как государство практически не осталось

Гордон: надежд на то, что Украина сохранится как государство практически не осталось

 "Газпром" готовит ответ на санкции США против "Северного потока — 2"

"Газпром" готовит ответ на санкции США против "Северного потока — 2"
Зачем Би-би-си эксгумирует «холодную войну» и вспоминает Чернобыль

Зачем Би-би-си эксгумирует «холодную войну» и вспоминает Чернобыль

 США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот
14:37   11 Июня 2020
Экономика

"Газпром" готовит ответ на санкции США против "Северного потока — 2"

"Газпром" готовит ответ на санкции США против "Северного потока — 2"

Российская компания "Газпром" может подать в суд на организацию, которая откажется от предоставления услуг по сертификации трубопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Новый способ навредить газопроводу СП-2 огласил польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк. По его словам, компании, которые оказывают услуги по сертификации газопроводов, можно напугать негативными последствиями от экономических ограничений со стороны США.

Однако необходимо четко разграничивать понятия "напугать компании по сертификации газопроводов" и "ввести для них запрет на какие-либо действия", отметил Юшков в беседе с ФАН.

"Если компания отказывается сертифицировать СП-2, то она должна как-то обосновать свою позицию. Если лицензирующая организация скажет, что ей просто так хочется, но в рамках обязательств по договору она должна сертифицировать трубопровод, то тогда "Газпром" подаст на нее в суд за необоснованные действия", — подчеркнул собеседник издания.

Соединенные Штаты серьезно опасаются, что из-за строительства российского "Северного потока — 2" могут потерять европейский рынок сбыта своего СПГ. При этом голубое топливо из России значительно дешевле, а значит, европейские партнеры заинтересованы в нем больше.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#сша #санкции #газпром #северный поток 2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...