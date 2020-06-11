"Газпром" готовит ответ на санкции США против "Северного потока — 2"

Российская компания "Газпром" может подать в суд на организацию, которая откажется от предоставления услуг по сертификации трубопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Новый способ навредить газопроводу СП-2 огласил польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк. По его словам, компании, которые оказывают услуги по сертификации газопроводов, можно напугать негативными последствиями от экономических ограничений со стороны США.

Однако необходимо четко разграничивать понятия "напугать компании по сертификации газопроводов" и "ввести для них запрет на какие-либо действия", отметил Юшков в беседе с ФАН.

"Если компания отказывается сертифицировать СП-2, то она должна как-то обосновать свою позицию. Если лицензирующая организация скажет, что ей просто так хочется, но в рамках обязательств по договору она должна сертифицировать трубопровод, то тогда "Газпром" подаст на нее в суд за необоснованные действия", — подчеркнул собеседник издания.

Соединенные Штаты серьезно опасаются, что из-за строительства российского "Северного потока — 2" могут потерять европейский рынок сбыта своего СПГ. При этом голубое топливо из России значительно дешевле, а значит, европейские партнеры заинтересованы в нем больше.