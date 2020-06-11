Полковник Черноусов: Михаил Ефремов получит реальный тюремный срок

Устроивший ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов не сможет избежать тюремного заключения. Такого мнения придерживается полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

В случае когда сложно определить виновника инцидента, происходит долгое разбирательство, но в аварии с участием Ефремова все понятно. Артист переехал две сплошные линии, что является очевидным преступлением, указал Черноусов. Подробнее об этом рассказывается в материале издания "Слово и Дело".

Положение виновника серьезно осложняется тем, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Это негативно скажется на судьбе Ефремова, поскольку в результате аварии еще и погиб человек.