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14:34   11 Июня 2020
Общество

Полковник Черноусов: Михаил Ефремов получит реальный тюремный срок

Полковник Черноусов: Михаил Ефремов получит реальный тюремный срок

Устроивший ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов не сможет избежать тюремного заключения. Такого мнения придерживается полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

В случае когда сложно определить виновника инцидента, происходит долгое разбирательство, но в аварии с участием Ефремова все понятно. Артист переехал две сплошные линии, что является очевидным преступлением, указал Черноусов. Подробнее об этом рассказывается в материале издания "Слово и Дело".

Положение виновника серьезно осложняется тем, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Это негативно скажется на судьбе Ефремова, поскольку в результате аварии еще и погиб человек.

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Автор: Яна Либерман
#москва #дтп #ефремов

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