Гордон: надежд на то, что Украина сохранится как государство практически не осталось

Украинское государство по-прежнему так и не повернулось лицом к своим гражданам, поэтому уже почти не осталось надежд на то, что оно может сохраниться в своем нынешнем виде.

С таким неутешительным заявлением в эфире телеканала «Украина 24» выступил известный своей пропагандистской деятельностью журналист Дмитрий Гордон, по словам которого, ему очень тяжело откровенно отвечать на подобные вопросы, потому что в данном случае откровенность убивает людей.

«Откровенный ответ убивает людей. Мой откровенный ответ на этот вопрос – надежд у меня с каждым днем все меньше. Может ли быть распад Украины? Мы приближаемся к этому, — заявил Гордон. — Я не боюсь об этом говорить, я так ощущаю ситуацию – мы приближаемся к распаду страны».

Также журналист добавил, что он пока не видит причин, которые могли бы удержать молодых людей дома, так как государство по-прежнему не повернулось к ним лицом.

Напомним, накануне об угрозе распада Украины журналистам заявил бывший губернатор Одесской области, беглый грузинский президент Михаил Саакашивли, которого недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил главой исполкома Национального совета по реформам. По словам Саакашвили, предотвратить негативный сценарий развития событий может только срочное проведение «реальных реформ».