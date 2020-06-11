Крупенников: СМИ должны освещать только достоверные данные о россиянах в Ливии

Террористическое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии сделало бы публичное заявление перед мировой общественностью, если бы действительно перевело похищенных социологов из РФ на виллу, считает депутат Госдумы Владимир Крупенников.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич ранее усомнился в достоверности информации о якобы переводе Максима Шугалея и Самера Суэйфана из частной тюрьмы "Митига" на некую виллу, приведенной в статье ТАСС. Он отметил, что нет никаких доказательств таких заявлений, кроме слов неназванных источников. Малькевич также призвал журналистов предоставить всю имеющуюся информацию об ученых соответствующим органам.

Реальное положение социологов из РФ в Ливии не известно, поэтому важно освещать лишь проверенную информацию, заявил Крупенников в беседе с ФАН. Он отметил, что если бы эта информация была достоверной, то об этом бы уже знали во всем мире.

"Если боевики их перевели куда-то и даже, предположим, смягчили условия их пребывания, то где уведомление об этом? Пускай покажут нам ученых, пускай они подтвердят, что с ними хорошо обращаются", — констатировал депутат.

Преступный режим Файеза Сарраджа публично бы заявил о переводе ученых на виллу, так как это было бы в интересах самого ПНС Ливии, скомпрометированного незаконным удержанием россиян, уверен депутат.