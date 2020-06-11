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14:22   11 Июня 2020
Экономика

Новую единовременную выплату в 2 тысячи рублей получат российские пенсионеры

Новую единовременную выплату в 2 тысячи рублей получат российские пенсионеры

Пенсионеры в России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату. Сумма составит около 2 тысяч рублей, заявила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Решение о новой выплате принимается исключительно на региональном уровне. Например, в Ленинградской области власти хотят выдать гражданам пенсионного возраста 2 тысячи рублей, деньги могут получить пожилые люди с минимальной пенсией, не превышающей прожиточный минимум.

Единовременную выплату получат также жители Пензенской и Тамбовской областей. Там власти могут выплатить по 1800 рублей каждому пенсионеру.

Новыми поправками в Конституцию России будет закреплена ежегодная индексация пенсионных выплат и других социальных надбавок. Голосование по изменениям в Основной закон страны будет проходить неделю: с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #пенсии #единовременная выплата

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