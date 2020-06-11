ВОЗ назвала причину низких показателей смертности пациентов с коронавирусом в России

Представители Всемирной организации здравоохранения считают "необычной" статистику смертности пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

Показатели объясняются осуществлением большого числа тестов на выявление заболевания, заметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан во время брифинга в Женеве. На статистику также влияет скорость лабораторных исследований, объяснил он.

Всемирная организация здравоохранения разработала стандартные рекомендации по сертификации летальных исходов с COVID-19. Это "сложная процедура", так как существуют "сопутствующие условия", которые касаются причин смерти пациента. Их интерпретация в негативном ключе не может осуществляться врачами систематически, заявил Райан, передает телеканал "360".