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14:06   11 Июня 2020
Общество

ВОЗ назвала причину низких показателей смертности пациентов с коронавирусом в России

ВОЗ назвала причину низких показателей смертности пациентов с коронавирусом в России

Представители Всемирной организации здравоохранения считают "необычной" статистику смертности пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

Показатели объясняются осуществлением большого числа тестов на выявление заболевания, заметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан во время брифинга в Женеве. На статистику также влияет скорость лабораторных исследований, объяснил он.

Всемирная организация здравоохранения разработала стандартные рекомендации по сертификации летальных исходов с COVID-19. Это "сложная процедура", так как существуют "сопутствующие условия", которые касаются причин смерти пациента. Их интерпретация в негативном ключе не может осуществляться врачами систематически, заявил Райан, передает телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#россия #воз #коронавирус

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