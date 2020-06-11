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14:03   11 Июня 2020
Экономика

Глава Счетной палаты призвал поддержать бизнес в условиях "идеального шторма"

Глава Счетной палаты призвал поддержать бизнес в условиях "идеального шторма"

Российская экономика сейчас находится в условиях "идеального шторма", однако меры поддержки для бизнеса необходимо расширить и увеличить, что поможет в дальнейшем преодолеть вторую волну заболеваний, сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Период выхода из кризиса напрямую зависит от количества представителей МСП, которому поможет правительство. Таким образом необходимо увеличить выделяемые средства на 2-3 трлн рублей, сообщил Кудрин в интервью для ТАСС.

Он уверен, для помощи МСП из пострадавших отраслей необходимо поднять планку дохода с 2 млрд рублей до 5 млрд рублей, а также принимать во внимание тех, кто потерял более 30% дохода, вне зависимости от нахождения в перечне пострадавших отраслей, уверен глава Счетной палаты.

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Автор: Борис Нестеров
#бизнес #кризис #кудрин #господдержка #мсп

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