Баранец: МиГ-35 может стать самым боеспособным самолетом в мире

Перспективными видами новейшего еще не испытанного оружия, которыми планируется оснастить российский истребитель МиГ-35, могут оказаться ракеты, например, менее габаритные, чем «Кинжал» гиперзвуковые системы, которые сейчас еще находятся в разработке.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт Виктор Баранец, комментируя заявление летчика-испытателя корпорации «МиГ» Дмитрия Селиванова о том, что к настоящему момент уже испытана практически вся номенклатура вооружений новейшего истребителя МиГ-35, но есть и перспективные образцы оружия, которые пока не применялись в полетах.

«Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания», — сообщил летчик-испытатель в интервью РИА Новости.

По словам Виктора Баранца, это могут быть ракеты или бомбы – высокоточное оружие, которое, пока держится в секрете. Российские ВВС уже имеют на вооружении системы, которые не только не уступают самым лучшим образцам оружия в мире, но порой и превосходят их. Также имеются гиперзвуковые ракеты – оружие, по которому сейчас Россия фактически превосходит все страны в мире.

«У нас есть такие гиперзвуковые авиационные комплексы, как «Кинжал» – такого нет ни у одной страны мира. Не буду утверждать, что речь идет о применении «Кинжала» к МиГ-35, но отмечу, что на МиГ-31 он уже применяется», — добавил Баранец.

При этом военный эксперт отметил, что Селиванов, возможно, говорил как раз о менее габаритных, чем «Кинжал», гиперзвуковых системах. И, если это так, то МиГ-35 станет самым вооруженным и боеспособным военным самолетом в мире.

На данный момент истребитель МиГ-35 вооружен управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» большой, средней и малой дальности, а также ракетами класса «воздух-поверхность», которые он может нести на девяти точках внешней подвески, а также корректируемыми авиабомбами, простыми авиабомбами, неуправляемыми противорадиолокационными ракетами, а также встроенной автоматической пушкой ГШ-30-1 калибром 30 мм.