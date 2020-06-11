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13:57   11 Июня 2020
Экономика

Правительство России может расширить программу льготной ипотеки

Правительство России может расширить программу льготной ипотеки

Программа ипотеки с господдержкой, запущенная по поручению президента России в конце апреля, оказалась достаточно успешной и может быть расширена, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

На встрече с представителями "Деловой России" по доработке общенационального плана восстановления экономики глава "Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства" Елена Николаева отметила, что льготная ставка в 6,5% сейчас доступна только в отношении жилых объектов, приобретенных на первичном рынке при долевом участии, но застройщики бывают разными.

Кроме того, стоило бы продлить программу до 1 января 2022 года (сейчас срок ограничен 1 ноября 2020 года) и увеличить максимальный размер кредита с 8 до 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и с 3 до 6 млн для остальных регионов.

Белоусов поблагодарил за эти замечания и пообещал, что в кабмине обязательно их проработают. Замминистра экономического развития Полина Крючкова добавила, что вопрос распространения программы не только на долевое строительство уже изучается.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. По инициативе президента Владимира Путина в Основном законе страны предлагается закрепить, например, гарантии государства по доступности и качеству медобслуживания, индексации пенсий, адресной соцподдержке.

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Автор: Илья Романович
#ипотека #белоусов #правительство рф #льготная ипотека #рынок жилья

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