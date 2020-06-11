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13:37   11 Июня 2020
Политика

Соловьев усомнился в разумности меры пресечения Ефремову

Соловьев усомнился в разумности меры пресечения Ефремову

Российский актер Михаил Ефремов сел пьяным за руль и совершил смертельное ДТП. Суд отправил его под домашний арест на время следствия. Событие прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев.

Журналист заметил, что у него возникают вопросы по выбору меры пресечения артисту, так как, по уверениям некоторых, Ефремов не способен контролировать собственные эмоции и может быть опасен сам для себя. В этом случае он должен находиться под постоянным наблюдением, пишет iReactor.

Не стал исключать Соловьев и того, что над общественным сознанием происходят манипуляции. По его словам, оценивая портрет Ефремова и другие факторы, разумность меры пресечения вызывает сомнения.

Телеведущий также напомнил, как многие подозреваемые, помещенные под домашний арест, сбегали за рубеж. Соловьев призвал не допустить, чтобы инцидент неожиданным образом превратился в "нелепую случайность", а вина за произошедшее была списана на техническую неисправность автомобиля.

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Автор: Ирина Большунова
#дтп #соловьев #ефремов #домашний арест #мера пресечения

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