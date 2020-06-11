Ограничения по COVID-19 на российско-финской границе сохранятся до 14 июля

Власти Финляндии пока не намерены снимать коронавирусные ограничения для жителей РФ. Граница Суоми останется закрытой еще как минимум месяц, до 14 июля. При этом пограничный контроль с некоторыми другими странами ослаблен.

Финляндия намерена вернуться к вопросу снятия ограничений из-за коронавируса на границе с Россией только через месяц. Въезд гражданам РФ в эту страну будет недоступен на срок до 14 июля, сообщила журналистам министр иностранных дел страны Суоми Пекка Хаависто.

По ее словам, критерием для властей являются показатели по заболеваемости коронавирусом. Ограничения по контролю с некоторыми другими государствами Финляндия уже ослабила.