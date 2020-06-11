Боярский: пандемия не повлияет на реализацию закона об устойчивом Рунете

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский назвал незначительными издержки пандемии коронавируса на реализацию закона о суверенном Рунете.

«Насколько мне известно, там было перенесено какое-то очередное тестирование в отдельно взятом секторе», — сказал депутат в комментарии «Политике сегодня».

Самоизоляция и сопутствующий кризис повлияли на подготовку к исполнению прописанных в законе мер, однако перед страной возникли вызовы, требующие незамедлительной реакции властей. Приоритет отдан перераспределению полномочий, помощи пострадавшим сферам экономики и россиянам.

«Сейчас мы потихоньку возвращаемся к нормальной жизни, поэтому никакой угрозы срыва планов по обеспечению безопасности Рунета нет и быть не может. Это незначительные издержки», — сообщил Боярский.

Реализация закона о суверенном интернете обеспечит бесперебойную работу Рунета при его отключении от глобальной сети, напомнил 8 июня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в интервью программе «Познер». Он заверил, что у Минкомсвязи нет задачи создать инструмент для отключения доступа в глобальную сеть.

«Блокировка интернета в РФ технически невозможна, поскольку в стране много операторов связи и провайдеров с трансграничными переходами. Безусловно, часть сервисов может на какое-то время деградировать, но рубильника, который позволит нам отключить российский интернет от международного, нет, не существует», — заверил министр.

Министр также заявил, что отключение интернета в России является страшным сном для него.

«В законе написано, что мы должны создать условия, при которых исключены любые вмешательства извне, для того чтобы дестабилизировать, усложнить работу интернета. В этом смысле мы, наоборот, говорим: мы хотим, чтобы эти сервисы были всегда доступны, и вся необходимая инфраструктура должна быть у нас продублирована, чтобы не допустить случайной, злоумышленной деградации тех или иных сервисов», — подчеркнул Шадаев.

Закон об обеспечении безопасности Рунета вступил в силу 1 ноября 2019 года. Норма об обязанности российских операторов пользоваться национальной доменной зоной вступит в силу с 1 января 2021 года, поэтому в стране создают независимую инфраструктуру.

С этой же даты государственные органы обязаны использовать исключительно отечественные средства шифрования информации. Если возникнет угроза работе интернета в РФ, тогда Роскомнадзор осуществит централизованное управление трафиком в порядке, утвержденном правительством.