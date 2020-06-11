Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ограничения по COVID-19 на российско-финской границе сохранятся до 14 июля

Ограничения по COVID-19 на российско-финской границе сохранятся до 14 июля

 Почему банки хотят блокировать переводы, если нет связи с клиентами

Почему банки хотят блокировать переводы, если нет связи с клиентами
Соловьев усомнился в разумности меры пресечения Ефремову

Соловьев усомнился в разумности меры пресечения Ефремову

 Песков рассказал об обращении Путина по поправкам к Конституции РФ

Песков рассказал об обращении Путина по поправкам к Конституции РФ
США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

 Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах
Ограничения по COVID-19 на российско-финской границе сохранятся до 14 июля

Ограничения по COVID-19 на российско-финской границе сохранятся до 14 июля

 Почему банки хотят блокировать переводы, если нет связи с клиентами

Почему банки хотят блокировать переводы, если нет связи с клиентами
Соловьев усомнился в разумности меры пресечения Ефремову

Соловьев усомнился в разумности меры пресечения Ефремову

 Песков рассказал об обращении Путина по поправкам к Конституции РФ

Песков рассказал об обращении Путина по поправкам к Конституции РФ
США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

 Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах
12:59   11 Июня 2020
Политика

Песков рассказал об обращении Путина по поправкам к Конституции РФ

Песков рассказал об обращении Путина по поправкам к Конституции РФ

Средства массовой информации сообщали, что президент РФ будет лично разъяснять планируемые поправки к Конституции. Об этом и возможном обращении Путина на брифинге рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что решение об обращении до или после всероссийского референдума по Конституции примет сам президент, если сочтет это необходимым. Пресс-служба, соответственно, проинформирует об этом.

Представитель главы государства заявил, что о сути поправок в основном рассказывают их инициаторы. Объяснял некоторые из запланированных изменений и Путин. Президент отвечает на появляющиеся вопросы, заметил Песков.

Что касается информированности населения РФ о поправках, то, по словам пресс-секретаря президента, согласно социологическим исследованиям, эта тема обсуждается очень широко.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#путин #песков #голосование #поправки #конституция #обращение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...