Песков рассказал об обращении Путина по поправкам к Конституции РФ

Средства массовой информации сообщали, что президент РФ будет лично разъяснять планируемые поправки к Конституции. Об этом и возможном обращении Путина на брифинге рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что решение об обращении до или после всероссийского референдума по Конституции примет сам президент, если сочтет это необходимым. Пресс-служба, соответственно, проинформирует об этом.

Представитель главы государства заявил, что о сути поправок в основном рассказывают их инициаторы. Объяснял некоторые из запланированных изменений и Путин. Президент отвечает на появляющиеся вопросы, заметил Песков.

Что касается информированности населения РФ о поправках, то, по словам пресс-секретаря президента, согласно социологическим исследованиям, эта тема обсуждается очень широко.