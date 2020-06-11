Песков прокомментировал заявление о возможном введении новых санкций США против России

Москва пристально наблюдает за предложениями о новых рестрикциях в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном введении новых санкциях против России.

Песков считает подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права. Пресс-секретарь отметил, что на фоне президентских выборов в Соединенных Штатах Россия может стать для американского правительства "сакральной жертвой", которую необходимо принести для достижения успеха.

Рабочая группа республиканцев в палате представителей Конгресса распространила доклад, который содержит рекомендации по ужесточению антироссийских санкций. Документ составлен членами Республиканского исследовательского комитета, пишет РИА Новости.