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12:54   11 Июня 2020
Политика

Песков прокомментировал заявление о возможном введении новых санкций США против России

Песков прокомментировал заявление о возможном введении новых санкций США против России

Москва пристально наблюдает за предложениями о новых рестрикциях в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном введении новых санкциях против России.

Песков считает подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права. Пресс-секретарь отметил, что на фоне президентских выборов в Соединенных Штатах Россия может стать для американского правительства "сакральной жертвой", которую необходимо принести для достижения успеха.

Рабочая группа республиканцев в палате представителей Конгресса распространила доклад, который содержит рекомендации по ужесточению антироссийских санкций. Документ составлен членами Республиканского исследовательского комитета, пишет РИА Новости.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #санкции #песков

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