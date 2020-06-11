МИД Ливана поддержал "Каирскую декларацию" по Ливии

Министерство иностранных дел Ливана поддерживает инициативу Египта по мирному урегулированию внутриливийского кризиса. Об этом говорится в опубликованном в четверг официальном заявлении ведомства.

В нем сказано, что МИД Ливана поддерживает "Каирскую декларацию", а также усилия, направленные на достижение справедливого всеобщего решения, которое вернет ливийскому народу ощущение стабильности и безопасности.

Ранее в Каире прошла встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой Палаты Представителей Агилой Салехом. По результатам встречи египетский лидер предложил прекратить огонь на территории Ливии с 8 июня. Предложение легло в основу "Каирской инициативы".