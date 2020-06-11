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12:54   11 Июня 2020
Политика

МИД Ливана поддержал "Каирскую декларацию" по Ливии

МИД Ливана поддержал "Каирскую декларацию" по Ливии

Министерство иностранных дел Ливана поддерживает инициативу Египта по мирному урегулированию внутриливийского кризиса. Об этом говорится в опубликованном в четверг официальном заявлении ведомства.

В нем сказано, что МИД Ливана поддерживает "Каирскую декларацию", а также усилия, направленные на достижение справедливого всеобщего решения, которое вернет ливийскому народу ощущение стабильности и безопасности. 

Ранее в Каире прошла встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой Палаты Представителей Агилой Салехом. По результатам встречи египетский лидер предложил прекратить огонь на территории Ливии с 8 июня. Предложение легло в основу "Каирской инициативы". 

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Автор: Юлия Яковлева
#мид #ливан

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