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12:50   11 Июня 2020
Политика

Владимир Путин 12 июня водрузит флаг РФ на Поклонной горе

Владимир Путин 12 июня водрузит флаг РФ на Поклонной горе

Глава российского государства Владимир Путин будет принимать участие в водружении флага РФ на Поклонной горе в 13:00. Об этом проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Владимир Владимирович 12 мая наградит золотыми медалями героев труда России. Сейчас все участники торжественных мероприятий проходят тестирование на коронавирус. 

Дмитрий Песков также сообщил, что глава государства не будет принимать участие в праздничном концерте на Красной площади. 

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Автор: Борис Нестеров
#путин #песков #день россии #12 июня

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