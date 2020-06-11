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12:50   11 Июня 2020
Политика

Песков рассказал о запланированных на 11 июня мероприятиях с участием Путина

Песков рассказал о запланированных на 11 июня мероприятиях с участием Путина

Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, а также несколько телефонных разговоров и пообщается с главой Пензенской области Иваном Белозерцевым.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Он также заявил, что президент сам будет принимать решение о переходе от онлайн-общения к встречам. Конкретной даты отмены мер, примененных из-за пандемии коронавируса, в этом вопросе нет.

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Автор: Илья Романович
#путин #совещание #сб рф

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