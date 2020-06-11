Песков рассказал о запланированных на 11 июня мероприятиях с участием Путина
Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ, а также несколько телефонных разговоров и пообщается с главой Пензенской области Иваном Белозерцевым.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также заявил, что президент сам будет принимать решение о переходе от онлайн-общения к встречам. Конкретной даты отмены мер, примененных из-за пандемии коронавируса, в этом вопросе нет.