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12:48   11 Июня 2020
Происшествия

Ефремова допросят в рамках дела о сбыте наркотиков

Ефремова допросят в рамках дела о сбыте наркотиков

Анализы крови актера Михаила Ефремова показали, что кроме алкоголя в ней содержались еще и остатки наркотических веществ.

Следователи допросят актера Михаила Ефремова в рамках дела о продаже ему наркотических средств.

Некоторое время назад сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в ходе расследования дела об аварии, инициатором которой стал Ефремов, был установлен факт сбыта ему наркотиков. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Теперь в рамках дела будет производиться допрос актера. Ефремову придется рассказать о  том, где он приобретал наркотические вещества. За употребление наркотиков предусмотрена административная ответственность.

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Автор: Юлия Яковлева
#допрос #наркотики #ефремов

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