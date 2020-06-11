Ефремова допросят в рамках дела о сбыте наркотиков

Анализы крови актера Михаила Ефремова показали, что кроме алкоголя в ней содержались еще и остатки наркотических веществ.

Следователи допросят актера Михаила Ефремова в рамках дела о продаже ему наркотических средств.

Некоторое время назад сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в ходе расследования дела об аварии, инициатором которой стал Ефремов, был установлен факт сбыта ему наркотиков. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Теперь в рамках дела будет производиться допрос актера. Ефремову придется рассказать о том, где он приобретал наркотические вещества. За употребление наркотиков предусмотрена административная ответственность.