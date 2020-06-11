Россияне не готовы променять традиционные семьи на уличные беспорядки из-за гей-парадов

Неоднократные столкновения радикалов с представителями ЛГБТ-сообщества на Украине показывают, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приводит к социальной напряженности. Россия не готова пожертвовать общественным благополучием и позицией сторонников традиционных отношений, убежден политтехнолог Сергей Маркелов.

«Проводить такие конфликтные массовые мероприятия – это большие социальные риски. <…> Наше общество сегодня не готово идти на это. Российская власть видит это, видит традиционную позицию народа. Поэтому идет навстречу в этом плане. Об этом говорят и в поправках в Конституцию РФ, по которым скоро будет голосование», — напомнил эксперт.

Речь идет о поправке, которая закрепляет в основном законе брак, как союз мужчины и женщины. Автор инициативы, президент Владимир Путин, ранее заявлял, что принятые на Западе обезличенные понятия «родитель №1» и «родитель №2» не должны заменить для ребенка маму и папу.

Вопрос прав ЛГБТ в России активно обсуждается, во многом благодаря ролику Федерального агентства новостей о поправках в Конституцию. Его сюжет предполагает право однополых пар на усыновление детей в недалеком альтернативном будущем.

Россияне в вопросе приемных семей придерживаются традиционных ценностей, обратил внимание Маркелов. Для граждан России однополые браки и ЛГБТ-шествия остаются острой темой, которую люди не готовы пускать в свою жизнь.

«Российский менталитет сложно эволюционирует в этом отношении. Правительство видит, что однополые семьи – не та тема, которую с радостью принимают люди. Такие мероприятия, как в Киеве, и в общем эта тема может привести к довольно резкой реакции со стороны людей», — добавил специалист.

Маркелов отметил, что на сегодняшний день в России права секс-меньшинств не ущемляются. Однако, во избежание киевского сценария властям следует и дальше выстраивать внутреннюю политику, отвечая на запросы традиционного большинства.

Летом 2019 года в Киеве прошел гей-парад, который закончился задержанием националистов и депутатов Верховной рады. Представители радикальных организаций выступили против ЛГБТ-движения, выкрикивая гомофобные лозунги и провоцируя толпу.

По аналогичному сценарию уличные беспорядки на Украине разворачивались в 2018 году. Тогда радикалы перекрыли дорогу ЛГБТ-шествию и устроили драку с полицией. Правоохранители задержали около 60 человек.