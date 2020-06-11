Приуроченный ко Дню России эфир пройдет в стенах Медиагруппы "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей предлагают 11 июня обсудить правопреемственность России и Советского Союза в рамках приуроченной ко Дню России онлайн-конференции.

Декларацию о государственном суверенитете РФ подписали 12 июня 1990 года, а в 2002 году эту дату в стране стали отмечать как день России. Медиагруппа "Патриот" и ФАН предлагают в ходе онлайн-обсуждения поговорить о будущем России, сравнить уровень экономики РФ и СССР, оценить изменения, которые произошли в стране со времен советского периода.

Экономисты, журналисты, социологи, демографы и специалисты других сфер примут участие в онлайн-мероприятии. Присоединиться к прямому эфиру можно на странице в соцсети "ВКонтакте". Интересующие вопросы можно отправить письмом на электронный ящик presscenter@mediapatriot.ru.