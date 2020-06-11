Временным руководителем Россотрудничества может стать Павел Шевцов

Россотрудничество временно может возглавить заместитель руководителя агентства Павел Шевцов. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источник в правительстве.

Предыдущий глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова сложила свои полномочия и заявила о переходе на работу в МИД РФ. Официальное сообщение на этот счет Митрофанова сделала накануне, сообщил ФАН.

В качестве своего преемника глава Россотрудничества называла депутата Евгения Примакова. До тех пор, пока соответствующий приказ не подписал президентом страны, функции руководителя будет выполнять один из заместителей Митрофановой.

Наиболее вероятным кандидатом на этот пост называют Шевцова, а не Михаила Брюханова, как предполагали некоторые журналисты.