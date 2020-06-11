Актриса Орлова: Ефремов должен в полной мере ответить за содеянное

Звезда подчеркнула, что для актера Михаила Ефремова его популярность не должна стать "щитом" от правосудия.

Российская актриса театра и кино, сыгравшая Юлию Началову в биографическом фильме "Утренняя звезда" Марина Орлова заявила, что актер Михаил Ефремов должен по всей строгости закона ответить за смертельное ДТП, в котором он оказался виновен. Об этом сообщает "НьюИнформ".

Актриса напомнила, что артист сел за руль в нетрезвом виде и подчеркнула, что подобные случаи не должны считаться нормой в обществе. Также артистка отметила, что алкоголизм для многих людей является болезненной проблемой. Она резко негативно высказалась в отношении "отмазывания" Ефремова и сообщила, что такой подход к решению его дела будет колоссальной несправедливостью.