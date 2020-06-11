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 Почему банки хотят блокировать переводы, если нет связи с клиентами

Почему банки хотят блокировать переводы, если нет связи с клиентами
Песков рассказал об обращении Путина по поправкам к Конституции РФ

Песков рассказал об обращении Путина по поправкам к Конституции РФ

 Песков прокомментировал заявление о возможном введении новых санкций США против России

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12:26   11 Июня 2020
Политика

Памфилова: Заявления о "принуждении" к голосованию по Конституции РФ являются фейками

Памфилова: Заявления о "принуждении" к голосованию по Конституции РФ являются фейками

Заявления о "принудительном" участии в голосовании по поправкам к Конституции РФ являются фейками, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Памфилова ранее заявила, что голосование по поправкам к Конституции будет отвечать всем санитарно-эпидемиологическим требованиям, что позволит гражданам принять участие в процедуре с наивысшей степенью безопасности.

Голосование по поправкам к Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: предложение о гособеспечении доступности медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная социальная поддержка.

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Автор: Руслан Неглинный
#цик #памфилова #конституция

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